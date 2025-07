Presshub: Doua judecatoare de la Tribunalul Bucuresti au stabilit ca Crescent nu a fost firma Securitatii

10:40

Presedintele Nicusor Dan i-a prezentat, luni, pe principalii donatori din campaniile electorale pentru primarie si Presedintia Romaniei. Pe lista se afla cunoscuti oameni de afaceri. „Pentru ca a fost o discutie in spatiul public despre cheltuielile pe care le-am facut in campanie, vin in fata dvs cu o situatie: in precampania din alegerile locale din...