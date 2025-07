Donald Trump acordă un termen de 50 zile Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina

14:40

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a anunţat într-o postare pe Facebook că se află la Bruxelles, ca and #8222;parte activă a discuţiilor despre cum va reacţiona Uniunea Europeană la noile tarife anunţate de preşedintele american Donald Trump and #8221;, afirmând că România and #8222;nu stă pe margine and #8221;, ci are and #8222;voce, vot şi responsabilitate and #8221;.