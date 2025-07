Nicușor Dan critică Guvernul pentru că a crescut TVA, deși s-a angajat că nu o va face. „S-ar fi putut evita”

13:30

Președintele Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului are aproximativ 50.000 de euro în conturi, nu deține nicio casă, dar are o mașină și un teren în județul Brașov. De asemenea, are și numeroase datorii, în urma împrumuturilor din campania electorală.