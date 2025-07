Titularizare cu miză redusă: mii de posturi în școlile din județul Iași, dar doar 1 din 12 asigură angajare pe durată nedeterminată

03:30

Vacanța mea trebuia să fie în Creta. Dar, pentru că zborurile disponibile erau mult prea târziu față de cum îmi programasem concediul, am schimbat planul pe ultima sută de metri și am ales Rodos. Și bine am făcut! Articolul O săptămână în Rodos, insula trandafirilor: povești cu soare, greieri uriași și drumuri pe coastă – GALERIE FOTO/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.