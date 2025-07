Iaşi Open: Sorana Cîrstea vs Mihaela Buzărnescu – Duel românesc în Moldova

11:30

Jannik Sinner – Novak Djokovic, meci contând pentru semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, vineri, 11 iulie 2025, nu înainte de ora 17:30, şi va fi transmis în direct de Eurosport. […] The post Wimbledon: Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Regal la Londra appeared first on IMPACT.ro.