Final previzibil pentru un șofer începător cu ochii în telefon: accident în Tarcău, doi răniți

07:30

Trebuie să ne amintim de Guvernul Cioloș din 2019, supranumit şi „Guvernul ZERO”, băgat la înaintare de Klaus Iohannis, pe motiv că „au trebuit să moară oameni”. Sub guvernarea lui Dacian Cioloș a debutat în România „prostocrația”, care a fost egalată de guvernarea „austeritate” instalată de Ilie Bolojan, în acest an. Odată cu apariţia lui […] Articolul Rotaţia la guvernare a PNL cu PSD va avea ca rezultat o nouă guvernare ZERO apare prima dată în Monitorul de Neamț.