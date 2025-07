Risc de inundații în Vrancea și alte 16 județe

10:30

Asociația Change Your Life Style for You a organizat, luni (14 iulie), la Muzeul Viei și Vinului din Focșani, o activitate dedicată prevenirii consumului de droguri, în cadrul proiectului „Conectează-te la viață", finanțat de Consiliul Județean Vrancea. În cadrul evenimentului, psihologul Corneliu Ilade le-a vorbit tinerilor deschis despre emoții, tentații, presiuni sociale și alegerile personale, […]