Festivalul Internațional de Folclor „Întîlniri Bucovinene”, la Cîmpulung Moldovenesc, între 18 și 20 iulie. Pe scenă va urca și grupul ”Zdob și Zdub”. Va fi și un foc de artificii

A VI-a ediție a Bucovina Ultra Rocks, una dintre cele mai mari competiții de alergare montană din România, așteaptă în acest an, din 25 pînă în 27 iulie, peste 1.700 de alergători si 3.000 de susținători din aproape 30 țări, transmit organizatorii. Concurenții vor avea ocazia să parcurgă "curse de calitate extraordinară, care străbat cîteva […]