„Nu este bere de Solca...”

”România are păduri valoroase. Dar niciuna nu e mai valoroasă decât viața oamenilor care muncesc în ele. Sectorul forestier are nevoie de mai mult decât utilaje moderne, digitalizare sau politici bine scrise. Are nevoie de muncitori protejați. De oameni care pleacă dimineața în parchet și se ... (continuare) Autor: Cosmin ROMEGA Articol publicat miercuri, 16 iulie 2025, în secţiunea "Local".