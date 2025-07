Un copil de 13 ani, în stare gravă după ce a dat curs unei provocări online

20:50

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după decizia Tribunalului București, în procesul legat de declarații publice în care acesta a susținut idei de natură fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, potrivit Agerpres. Marți, Georgescu s-a prezentat personal în fața instanței, unde a fost întâmpinat de un grup numeros de simpatizanți – peste o sută de persoane …