Apropierea la mai puțin de 50 m sau hrănirea urșilor aflați în libertate – sancționate cu amenzi de până la 60.000 lei

15:20

Triplarea deficitului bugetar în ultimii șase ani are patru mari surse, spune Petrișor Peiu, senator AUR: „schemele sociale de compensare a prețurilor la energie, „actualizarea” arbitrară a costurilor unor lucrări de investiții, creșterea nejustificată a cheltuielilor de funcționare a statului (chirii, combustibili, consumabile, etc) plus creșterea cu o treime a dobânzilor la creditele luate excesiv […] Articolul Triplarea deficitului bugetar în ultimii șase ani are patru mari surse, spune Peiu. Care sunt acestea apare prima dată în PS News.