Lamine Yamal este pregătit să scrie istorie cu numărul 10 la Barcelona: “Messi a deschis calea. Acum e rândul meu”

Denis Drăguș nu mai are viitor la Trabzonspor, acolo unde a dezamăgit în sezonul trecut. Adus cu mari speranţe, internaţionalul român e aproape de plecare după doar un an. Se pare că 3 echipe sunt pe urmele jucătorului român. Eyupspor insistă pentru serviciile sale, dar nu e singura formaţie. Denis Drăguş este dorit de 4 echipe […]