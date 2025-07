Neluțu Varga a refuzat o ofertă de 8 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu!

22:10

Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Darius Olaru după Inter d'Escaldes – FCSB 2-1. Oficialul campioanei a transmis care este „problema" mijlocașului. Darius Olaru nu a avut prestații excelente de la revenirea în tricoul campioanei. Jucătorul s-a întors pe teren după luni bune în care a fost OUT, din cauza unei accidentări grave suferite