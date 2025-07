CCR îi dă o lecție lui Nicușor Dan. Gândirea matematică învinsă de cea juridică

12:40

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), bancă de dezvoltare fondată de Guvernul României în 2023 după modelul KfW (Germania) sau BGK (Polonia), va gestiona Fondul de Participare Regional pentru finanțarea IMM-urilor în valoare de 233,35 de milioane de euro, potrivit unui anunț făcut pe LinkedIn. „La inițiativa Autorităților de Management pentru Programele Regionale Nord-Est, Sud-Est și …