„Un buget pentru o nouă epocă”: Comisia Europeană propune un buget de 2.000 miliarde de euro pentru 2028–2034 cu trei piloni – coeziune și agricultură comasate în planuri naționale și regionale, competitivitate și Europa globală

12:50

Țările UE sunt aproape de a ajunge la un acord privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat marți șefa politicii externe a blocului, Kaja Kallas. „Sperăm să ajungem la un acord politic privind cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni. Suntem foarte, foarte aproape. Sper să se întâmple astăzi”, a declarat Kallas înaintea […] The post Kallas: Suntem foarte, foarte aproape de un acord privind cel de-al 18 pachet de sancțiuni împotriva Rusiei first appeared on caleaeuropeana.ro.