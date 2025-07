Mașina care a luat foc pe podul de la butelii, după ce a intrat în parapet, era condusă de un șofer beat

16:40

Cu peste 100.000 de participanți în fiecare zi și un vârf de 155.000 în ziua de sâmbătă, festivalul Beach, Please! confirmă încă o dată statutul de cel mai mare festival din Europa și cel mai mare festival de hip-hop din lume. „Beach, Please! nu mai e doar un festival – […] Articolul Beach, Please! 2025 – Final epic pentru cel mai mare festival din Europa: peste 500.000 de participanți, producții artistice de milioane de euro, amintiri de neuitat a aparut prima oara pe Constanta 100%.