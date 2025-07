A mintit Trump sau doar Germania neaga strategic? Berlinul spune ca „nu are cunostinta” despre rachete Patriot trimise Ucrainei

11:20

Elena Udrea a sustinut, joi, in fata instantei care judeca contestatia DNA la cererea de liberare conditionata ca „nu as mai face ceea ce am facut atunci cu mandrie”. Iata pasaje din declaratia Elenei Udrea in fata instantei: „Daca, conform sustinerii celor de la DNA, as mai sta in penitenciar, as gandi altfel despre dosar?...