Criminalul din Mureș a fost văzut în Bistrița-Năsăud. Locuitorii județului au primit mesaj RO-Alert

Cântăreaţa americană Connie Francis, una dintre cele mai populare voci ale muzicii pop din anii '50 şi '60, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat publicistul ei, citat de NBC. Artista era cunoscută pentru piese precum „Pretty Little Baby”, „Stupid Cupid”, „Who's Sorry Now” şi „Where the Boys Are”.