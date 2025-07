Indicii ROBOR continuă să coboare. Ce se întâmplă cu ratele a milioane de români

16:40

Cu brațele pline de flori, Elena Udrea a ieșit din închisoare. „Pușcăria este foarte grea, mai ales pentru femei!", a spus Udrea. „Este minunat, îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare s-a încheia. Eu am făcut Gala Bute cu mândrie, am vrut să fac eu acest proiect și am reușit. Dacă știam că voi sta […]