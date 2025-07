BURSELE LUMII Curs pozitiv pe pieţele din Europa

21:30

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat joi Israelul că and #8222;utilizează pe druzi ca pretext and #8221; pentru acţiunile sale militare în Siria şi pentru a and #8222;sabota încetarea focului and #8221;, transmite France Presse, de la care transmitem cele ce urmează.