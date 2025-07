Măsurile din cel de-al doilea pachet fiscal vizează urgentarea digitalizării ANAF

08:10

Un article paru dans la presse roumaine affirme que l’accès aux piscines suisses est interdit aux touristes chinois. Cette information est incomplète et déformée. En réalité, seulement une piscine de Lucerne limite l’accès aux groupes de plus de six touristes, quel que soit leur pays d’origine, aux heures de pointe. CONTEXTE „Libertatea” a publié un […]