Critici dure după prestaţia lui Justin Timberlake la Electric Castle: "Abia aştepta să scape"

Justin Timberlake a făcut show aseară la Electric Castle. Pentru prima dată în România, artistul american a fost aşteptat cu sufletul la gura de zeci de mii de fani, veniţi de prin toată lumea. A fost entuziasm, a fost însă şi dezamăgire. iar unii dintre fani şi-au spus toate frustrările online. Însă, majoritatea abia a aşteptat să asculte hit-uri precum "Cry Me a River" sau "Can't Stop the Feeling" pe domeniul Bánffy din Cluj. Pentru Justin Timberlake urmează un concert la Paris, iar pentru petrecăreţii de la Electric Castle - încă 3 nopţi de distracţie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ObservatorNews