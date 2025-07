Friedrich Merz: and #8221;Dezarmarea Hamas este absolut necesară and #8221;

13:50

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că negocierile de pace cu Rusia au nevoie de and #39; and #39;mai mult elan and #39; and #39; şi că i-a cerut secretarului Consiliului naţional pentru securitate şi apărare Rustem Umerov and #39; and #39;să intensifice negocierile and #39; and #39;