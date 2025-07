Industria rusă de apărare ,,s-a conectat'' la Belarus: O rețea de întreprinderi de stat a devenit un furnizor esențial pentru producția de rachete de precizie

15:40

Casa Albă a oficializat o poziție care circula de ceva vreme în cercurile de militare: programul avionului de generația a șasea al U.S. Air Force, F-47, are prioritate absolută, chiar dacă acest lucru înseamnă întârzierea programului echivalent al U.S. Navy, F/A-XX. Decizia creează o tensiune......