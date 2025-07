Hidrocentrala Stânca – Costeşti ar putea fi echipată cu panouri fotovoltaice plutitoare pe lacul de acumulare

15:20

Bănuiesc că aţi tot văzut reclamele Vodafone cu familia Măruţă, cele în care tot caută membrii dispuşi să se porteze cu ei în reţeaua roşie pentru a obţine un preţ mai bun. Această strategie nu este nouă şi este folosită de ani buni de către Digi Mobil (posibil să fi fost utilizată şi de alţi […] The post Vodafone preia strategia Digi Mobil şi oferă reduceri de preţ mai mari cu cât portezi mai multe numere simultan (totul nelimitat ajunge până la 3 euro / lună în primele 6 luni) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.