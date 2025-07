Parlamentul german este supus unor atacuri cibernetice constante, atrage atenția președinta Bundestagului: A ne apăra împotriva acestora are de-a face cu stabilitatea și reziliența democrației noastre

15:20

La șase ani după Brexit, 62% dintre britanici au declarat că sunt de părere că Regatul Unit ar trebui să se apropie de Uniunea Europeană ca urmare a acțiunilor lui Trump, unui nou sondaj de opinie publicat joi, informează Politico Europe. Cel mai recent sondaj anual realizat de grupul de reflecție British Foreign Policy Group […]