Garanti BBVA plafonează dobânda variabilă la 5,97% la Programul Noua Casă 2025

12:10

Propunerea Comisiei Europene (CE) privind politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2028-2034 nu este decât “o palmă dată […] The post Botănoiu (Asociaţia Fermierilor din România): Propunerea Comisiei Europene privind politica agricolă comună (PAC) nu este decât o palmă dată peste faţa sectorului appeared first on Financial Intelligence.