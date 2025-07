Grădina de lângă Dealul cu Fluturi. Cum prind rădăcini comunitățile clujene prin educație, cu sprijinul Teach for Romania și Lidl

09:40

Vehiculele definite de software, conducerea autonomă și electrificarea: megatendințele globale sporesc importanța tehnologiei șasiurilor Noua generație modulară Chassis… The post ZF valorifică megatendințele globale și își consolidează poziția de lider mondial în tehnologia șasiurilor auto appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.