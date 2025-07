Un burete imprimat 3D transformă apa sărată în apă potabilă doar cu ajutorul soarelui

11:50

Tragedie aviatică în Gura Portiței. Un pilot de 52 și pasagerul lui, de 54 de ani, au murit duminică seară, după ce avionul ultraușor în care se aflau s-a prăbușit imediat după decolare. În aceeași zi, cu doar câteva ore înainte, pasagerul fusese implicat într-un incident aviatic, cu un aparat de zbor asemănător. Iar pilotul …