Praga Open 2025: Katerina Siniakova vs Gabriela Ruse – Test dificil pentru româncă

08:00

Maria Lourdes Carle – Sorana Cîrstea, meci contând pentru turul al treilea (sferturi de finală) al turneului de la Iaşi, este programat, vineri, 18 iulie 2025, nu înainte de ora 12:30, şi va fi transmis […] The post Iaşi Open: Maria Lourdes Carle vs Sorana Cîrstea – La doi paşi de finală appeared first on IMPACT.ro.