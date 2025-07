Ozzy Osbourne (76 ani), solistul trupei Black Sabbath, a murit la scurt timp după concertul său de adio

20:10

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat marți sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție. „Funcţia este periodică şi trecătoare. Oamenii drepti rămân mai departe şi am demonstrat, nu o dată, de mai multe ori multe ori (…) Funcţia o va prelua altul şi altul. Probabil azi se deschide şampania …