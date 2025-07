Clădire a statului, închiriată gratis. Ministrul Radu Miruță: „Statul, păgubit poate cu sute de mii de euro. Este jaf la drumul mare!”

20:20

„Regina Crăciunului” Mariah Carey se întoarce. Nu cu un nou videoclip pentru hitul ei nemuritor „All I Want for Christmas Is You”, ci cu al 16-lea album, intitulat „Here For It All”, care va fi lansat la 26 septembrie. Vedeta a anunţat vestea luni pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.