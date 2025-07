Activele cripto „stabile” (stable coins) aduc riscuri pentru stabilitatea financiară (Daniel Dăianu)

10:10

Piedone ar fi avertizat Hotelul International din Sinaia, deținut de familia lui Dan Radu Rușanu, că urmează să […] The post Piedone ar fi avertizat Hotelul International din Sinaia, deținut de familia lui Dan Radu Rușanu, că urmează să fie controlat; Piedone: ”E prietenul meu de ani și ani de zile” appeared first on Financial Intelligence.