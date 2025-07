Femeie din Cozia (Costuleni) mușcată de un șacal turbat

04:50

Lovitură pentru hackerii ruși: Europol a destructurat o rețea ce a atacat sute de obiective critice din Europa. Miercuri, Europol și Eurojust au confirmat dezactivarea grupului de hackeri NoName057(16), o entitate prorusească notorie pentru atacurile sale repetate asupra obiectivelor critice din Europa, inclusiv cele legate de Ucraina și susținătorii săi. "Într-o zi de acţiune, la [...]