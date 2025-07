Unde se duc banii din sănătate? Un studiu realizat de o echipă de experți din ASE arată că sistemul de sănătate cheltuie mai mult pe salarii decât pe servicii pentru pacienți

18:10

Ministerul Apărării Naționale, prin CN Romtehnica SA află în subordinea Direcției generale pentru armamente din cadrul MApN, și compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd au semnat vineri, 18 iulie, acordul-cadru privind achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD-VSHORAD, informează Ministerul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care vor fi achiziționate șase […]