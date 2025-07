Piedone, acuzat de „control aranjat” la un hotel de patru stele

15:10

Ministerul Culturii analizează posibilitatea suspendării spectacolelor, expozițiilor și activităților culturale organizate în weekend și în zilele de sărbătoare legală, chiar din toamna acestui an. Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat că bugetul instituției nu mai poate susține plata sporurilor salariale pentru personalul care lucrează în aceste zile, așa cum sunt prevăzute în contractele colective de […]