Bulgaria are cea mai mică datorie publică din Uniunea Europeană. România, printre cele mai rapide creșteri în acest an

Bulgaria are cea mai mică datorie publică din întreaga Uniune Europeană, 23,9% din PIB, potrivit datelor Eurostat pentru primul trimestru al anului 2025. România e la mijlocul clasamentului, cu o datorie publică de 55,9% din PIB, dar țara noastră are unul din cele mai rapide ritmuri de creștere – o accelerare cu 4,1% în primul trimestru din acest an.

