Vizibilitatea ministrilor: USR si UDMR domina clasamentul, fiind cei mai activi. Premierul Ilie Bolojan are expunere record

O politista de penitenciare, ofiter in cadrul Penitenciarului Bucuresti-Rahova, a fost depistata conducand sub influenta unor substante interzise, in noaptea de sambata spre duminica (20/21 iulie 2025), in zona Piata Constitutiei – Izvor, din Capitala. Potrivit unor surse oficiale, femeia, in varsta de 30 de ani, avand gradul de inspector principal (echivalent al gradului de...