Retailleau se distanţează de Macron pe fondul luptei pentru succesiunea din 2027

Provident Financial România, prin iniţiativa and #8222;Invizibilii and #8221;, lansează împreună cu Romanian Business Leaders şi proiectul Highflyers-VSFA programul ASCENDENT, o iniţiativă dedicată micilor antreprenori din oraşe cu acces limitat la resurse, fără pregătire formală în business, potrivit unui comunicat al Provident emis redacţiei. Programul va sprijini 38 de antreprenori care conduc afaceri locale cu cifre de afaceri sub 50.000 de euro (sau până la 100.000 euro în cazul celor din comerţ), oferindu-le un parcurs de dezvoltare pe o durată de 12 luni.