Un înlocuitor al zahărului, destinat diabeticilor, efecte nocive după o singură doză. Crește riscul de accident vascular cerebral și infarct

10:30

FCSB a primit o veste excelentă după ce a fost învinsă de Shkendija în Liga Campionilor. Roș-albaștrii au aflat că pot beneficia de trei jucători în plus la confruntarea retur. Astfel, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Dennis Politic vor fi apți de joc până atunci. ”Bîrligea și Alibec pot să joace. În meciul retur pot … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.