Surpriza: Afirmatiile directorului Serviciului National de Informatii privind o „conspiratie” anti-Trump nu sunt sustinute de documentele declasificate

11:10

Grupul VW a raportat o scadere semnificativa a profiturilor in al doilea trimestru. Dupa impozitare, compania cu sediul in Wolfsburg a castigat 2,29 miliarde de euro, cu o treime mai putin decat in urma cu un an, a anuntat compania. Numai tarifele americane impuse de presedintele Donald Trump au reprezentat 1,3 miliarde de euro in...