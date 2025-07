Cambodgia a solicitat un armistitiu „imediat si neconditionat” in conflictul de frontiera cu Thailanda, in fata Consiliului de Securitate al ONU

19:10

Liderul AUR si-a indemnat simpatizantii sa iasa in strada, insa a mentionat ca el nu va participa la proteste. In plus, Simion sustine ca nu-i adevarat ca a fost in Cipru in timpul protestului de duminica trecuta, desi sunt numeroase filmari care dovedesc acest lucru. „Vor urma, in perioada urmatoare, multe proteste. Ii incurajez pe...