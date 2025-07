Aşezare umană veche de 3.000 de ani, descoperită în timpul restaurării castelului Teleki din Comlod, Bistrița-Năsăud

09:50

Președintele Emmanuel Macron a anunțat joi că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie. „Fidel angajamentului său istoric față de o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, am decis ca Franța să recunoască statul Palestina. Voi face anunțul solemn la Adunarea Generală a Națiunilor […] Articolul Macron: Am decis ca Franța să recunoască statul Palestina apare prima dată în PRESShub.