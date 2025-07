Nava spațială care strivește orașul. Cum a devenit un proiect faraonic din perioada Ponta-Dragnea o povară pentru Târgu-Jiu

13:20

Primele mistificări ale comunismului „bun" au fost făcute în laboratoarele Securității târzii și trecute în postcomunism, încât vedem astăzi că putem avea la Pitești o troiță făcută de o asociație a rezerviștilor din SRI care omagiază eroii căzuți pe frontul nevăzut, adică „marii spioni care au apărat, pe de o parte, secretele României, dar care, … Cum a fabricat Securitatea povestea comunismului bun și cine a profitat după 1989: Politicienii democrați ar trebui să fie primii îngrijorați, într-un regim extremist, sunt primele ținte