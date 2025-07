Ucraina obține fonduri pentru achiziționarea unor sisteme Patriot. Rusia atacă un spital din Harkov

Ukraine is working to secure funding for 10 Patriot air defense batteries, President Volodymyr Zelenskyy said, following a deal that allows country's European allies to purchase US military equipment and provide it to Kyiv.

