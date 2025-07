Dennis Politic a dezvăluit cum și-a cunoscut soția: „Bărbatul trebuie să facă primul pas”

14:20

În meciul de la Miercurea Ciuc, rapidistul Jakub Hromada (29 ani) și-a pus amprenta asupra rezultatului final, marcând primul gol pentru victoria cu Csikszereda (2-0), dar a impresionat și la final, când, la flash-interviu, a uimit pe toată lumea vorbind impecabil în limba română!Hromada are doar un an și cinci luni de când a ajuns la giuleșteni, sub formă de împrumut, de la Slavia Praga, fiind cumpărat apoi definitiv la începutul acestei luni, pentru 500.000 de euro. ...