Un actor care a apelat la o metodă neobișnuită pentru a-și curăța sângele de microplastice atrage atenția privind impactul poluării asupra sănătății

Un actor britanic, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Lord of the Rings”, „Troy”, „Pirates of the Caribbean” și „Kingdom of Heaven”, a stârnit controverse în domeniul medical. Bărbatul în vârstă de 48 ani a atras atenția privind impactul poluării asupra organismului uman. Între 1950 și 2017, se estimează că au fost produse 9,2 miliarde […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gândul