Giorgia Meloni: Recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă

16:20

Eurodeputatul Dan Motreanu, membru al Comisiei pentru mediu, climă și siguranță alimentară și al Comisiei pentru dezvoltare regională, și-a prezentat bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat de reprezentant al României în Parlamentul European. „Am susținut proiecte și amendamente în interesul României, în primul an din cel de-al doilea mandat de europarlamentar. Adoptarea acestora […] The post Dan Motreanu prezintă realizările primului an din cel de-al doilea mandat de membru al Parlamentului European: Am susținut proiecte și amendamente în interesul României first appeared on caleaeuropeana.ro.