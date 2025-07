Capitala şi 5 judeţe intră de la ora 10.00 sub cod roşu de caniculă. Căldură extremă în jumătate de ţară

11:40

Sunt oameni cărora li se schimbă viaţa într-un minut. Nimic din ce ştiau până atunci nu mai e la fel şi trebuie să înveţe să o ia de la capăt, într-un cu totul alt mod decât trăiseră. Este şi povestea Ioanei Lazăr, o femeie de 43 de ani din Ilfov care a luat-o de la zero, dar într-un cărucior cu rotile. Un accident avut în urmă cu trei ani i-a schimbat nu doar corpul, ci şi modul în care vede viaţa. Din fericire, are în continuare zâmbetul pe buze și acum luptă pentru dorinţele celor ca ea. Ioana vrea ca tot mai mulți oameni aflați în scaun cu rotile să se poată bucura de câteva zile la mare fără a ajunge pe plajă și în apă purtați în brațe. Pentru că Ioana noastră este una din cele nouă sute de mii de persoane cu diferite dizabilități din România care are nevoie să o vedem și să o respectăm.