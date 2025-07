Jennifer Lopez a ajuns la București. Artista va susține un concert în această seară în Piața Constituției

Jennifer Lopez a sosit sâmbătă după-amiază la București, unde urmează să susțină, duminică seară, un concert în Piața Constituției, în cadrul festivalului „Summer in the City”. Evenimentul face parte din turneul internațional „Up All Night Live”, iar accesul publicului se va face începând cu ora 16.00.

